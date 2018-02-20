خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من رئيس جمهورية أذربيجان

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة من فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان.

وسلم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين وزير الداخلية بجمهورية أذربيجان الفريق أول راميل أوسوبوف، خلال استقبال الملك الفدى له في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم.

وقد نقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تحيات وتقدير فخامة رئيس جمهورية أذربيجان، فيما أبدى الملك المفدى تحياته وتقديره لفخامته.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف .