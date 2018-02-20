بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على تباين

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على انخفاض مؤشريها السعري بواقع 5ر30 نقطة ليصل إلى 52ر6680 نقطة والوزني إلى 14ر0 في حين ارتفع (كويت 15) بواقع 86ر0 نقطة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 9 ملايين دينار كويتي (نحو 7ر29 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 5ر64 مليون سهم تمت عبر 2803 صفقات.
أسواق الأسهم- الخليجية
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