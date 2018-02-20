المالية تعيد فتح الطرح الخامس من برنامج الصكوك المحلية بالريال

أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي عبر إعادة فتح طرحها الخامس (السابق 01-2018) الذي تم في يناير للعام الحالي تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي ، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 7.220 مليار ريال سعودي ، ليصبح حجم إصدار 01-2018 الكلي 13.07 مليار ريال سعودي ‏. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن الإصدارات الإضافية قُسِّمت إلى ثلاث شرائح كالتالي : الشريحة الأولى ، تبلغ 5.370 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2023 م، والشريحة الثانية ، تبلغ 1.700 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2025 م، أما الشريحة الثالثة، تبلغ 0.150 مليار ريال سعودي تُستحق في العام 2028 م.