باصريح: من لا يغامر لا ينجح

أوضح الوطني بندر باصريح مدرب فريق القادسية لكرة القدم، أن تحضيراتهم لمباراة الاتفاق المؤجلة من المرحلة 16 للدوري السعودي للمحترفين، ستكون مختلفة، وقال "الإعداد للتحدي المقبل سيكون جيدا لحساباته التي تختلف عما سبقه والجميع يعي هذه الحقيقة خاصة في ظل الوضعية المتحرّجة للفريقين في جدول الترتيب، فكلاهما يبحث عن الانتصار فقط".

وتابع "الديربي سيكون وطنيا خالصاو لا سيما أنني أقود تدريب القادسية، وفي الجهة المقابلة نجد صديقي سعد الشهري قائدا فنيا للاتفاق، وبالتالي فالمؤكد أننا سنعمل لأجل أن تأتي المواجهة رائعة وتليق بسمعة الفريقين".

وعن توليه قيادة القادسية في ظروف صعبة بحكم ترتيب الفريق في سلم الترتيب، قال "ذكرت في الموسم الماضي حينما حضرت في نفس الظروف بأن المدرب الذي لا يغامر "عمره ما راح ينجح"، صحيح هذه مغامرة، لكن نادي القادسية يظل بيتي الأول ولا بد أن أقدم له كل شيء"، مكملا "في الموسم الماضي كان الوضع مشابها ونجحت بمساعدة الجميع على تحقيق رغبة إدارة النادي وأماني عشاقه، الآن هذه المهمة تعطيني الطاقة المتجدّدة للعمل". وختم باصريح "لا أخشى الفرق التي سألتقي بها في المباريات المقبلة سواء في الدوري السعودي للمحترفين، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، الخوف فقط من اللاعبين فإذا كانوا في يومهم وظهروا بمستواهم المعتاد منهم فلن أخاف أبدا، أعتقد أن بداية تصحيح الوضع سيأتي اعتبارا من مباراة الاتفاق". ميدانيا، تدرب الفريق في ملعب الأمير سعود بن جلوي في الراكة، إذ فرض باصريح مناورة في وسط الملعب وركز على تصحيح أخطاء المباريات الماضية، وفي نهايته واصل البرازيلي إلتون جوزيه ومواطنه بيسمارك تنفيد الركلات الحرة تمهيدا للاستفادة منها في الديربي المنتظر".