دياز: الأقل أخطاء سيكسب

يرى الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال لكرة القدم، أن البدايات في دوري أبطال آسيا صعبة على كل الفرق، وأن مستوى المباريات فيها أعلى من الدوري المحلي، وقال، "الأكثر تركيزا في المواجهات القارية حظوظه أكبر في الفوز، كما أن قلة الأخطاء لها بالغ الأثر في النتائج الإيجابية". وأضاف دياز خلال المؤتمر الصحافي لمباراة فريقه أمام مضيفه استقلال طهران الإيراني في ثاني جولات دور المجموعات من البطولة "نلعب في عمان وكأننا على أرضنا، دائما ما نكون سعداء عندما نحضر إلى هنا، نتمنى أن نحظى بالدعم كما عودونا".

وزاد "مشاركة الحارس العماني علي الحبسي مهمة، لأنه إضافة بكل تأكيد، مشدّدا على أنهم يطمحون إلى تحقيق الانتصار، وقال، "نهجنا هجومي وهو المعتاد، فريقنا مستقر، بحكم تصدره للدوري السعودي للمحترفين وبفارق مريح عن أقرب المنافسين، قادرون على بلوغ مراحل متقدمة في البطولة الآسيوية". من جانبه، اتفق الحبسي مع مدربه دياز، بأن المباريات الآسيوية دائما ما تكون قوية، وقال، "إنها تختلف تماما عن المحلية، ونسعى إلى حصد الثلاث نقاط". وطالب الحبسي جماهير بلاده مساندة الهلال، وقال "انتظر وقفة الأنصار في عُمان كما عودونا لنظفر بالنتيجة الإيجابية، شكرا لجميع الأندية العمانية التي بادرت باسناد مسيرتنا، أتمنى أن يكون وجودي محفزا لحضورهم خلفنا اليوم".