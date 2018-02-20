يحل فريق الهلال لكرة القدم وصيف بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا ضيفا ثقيلا على استقلال طهران الإيراني حينما يلتقيه على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من البطولة، فيما يطمح العين الإماراتي لإكمال عامين من دون خسارة على أرضه عندما يستضيف الريان القطري.

وتمتلك فرق المجموعة الرابعة نقطة واحدة في رصيدها عطفا على التعادل الذي انتهت عليه مقابلتي الجولة الأولى، حينما تعادل الهلال مع العين بلا أهداف، فيما اقتسم الريان واستقلال طهران النقاط عقب التعادل 2/2، ما يجعل "كسر النقطة"، العنوان الأبرز للجولة الثانية. ويأمل الهلال في استعادة توازنه والعودة بالنقاط الكاملة خصوصا عقب فوزه على الشباب 1/2 في الدوري السعودي للمحترفين، واقترابه من الاحتفاظ باللقب بعد أن وسّع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى أربع نقاط. ويملك الهلال الذي يفتقد بعض لاعبيه بداعي الإصابة، كل أدوات التفوق في ظل الاستقرار الإداري والفني فضلا عن جاهزية لاعبيه فنيا ومعنويا وتألق لاعبيه الأجانب الذين نجحوا في صناعة الفارق في المباريات الماضية.

ويضم الهلال عناصر مميزة في جميع خطوطه، مثل: أسامة هوساوي، محمد البريك، ياسر الشهراني، عبد الله عطيف، محمد كنو، الحارس العماني علي الحبسي، الأوروجوياني نيكولاس ميليسي، الأرجنتيني إيزيكييل سيروتي، والمغربي أشرف بن شرقي.

ولن تكون مهمة الهلال سهلة أمام استقلال طهران الذي يحتل المركز السادس في الدوري المحلي، الذي انتزع تعادلا ثمينا من الريان في الجولة الأولى. وكانت بعثة الهلال، قد وصلت أمس الأول إلى مسقط استعدادًا لمواجهة الاستقلال، حيث أنهي الفريق الأزرق أمس تحضيراته الميدانية للمباراة.

وفي بقية المباريات، وفي المجموعة الثالثة، يلتقي ناساف الأوزبكي مع الوصل الإماراتي، وفي المجموعة ذاتها يصطدم السد القطري مع بيرسبوليس الإيراني.