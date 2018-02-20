قطار الرياض.. تصنيع 300 عربة من أصل 452 والتشغيل التجريبي نهاية 2018

بلغت نسبة الإنجاز في أعمال تنفيذ مشروع قطار الرياض 68 في المائة، حيث تسير وفق الخطط والبرامج الموضوعة لها، فيما سيتم بدء التشغيل التجريبي لعربات المترو في عدد من خطوط المشروع في الربع الأخير من 2018.

جاء ذلك في تصريح للأمير فيصل بن بندر؛ أمير منطقة الرياض، خلال الاجتماع 13 للجنة العليا لتطوير مدينة الرياض في مقر الهيئة أمس، حيث حضر الاجتماع كل من محمد الجدعان؛ وزير المالية، ونبيل العامودي؛ وزير النقل، وعبداللطيف آل الشيخ؛ وزير الشؤون البلدية والقروية.

وفيما يتعلق بمرحلة التجهيز والتحضير التي تسبق التشغيل التجريبي للمشروع، فقد وافق الاجتماع على طرح منافسات عقود تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة لمحطات ومرافق شبكة الحافلات، ومبنى مركز التحكم والتشغيل للنقل العام بمدينة الرياض، وفق ثلاث مجموعات، تشمل محطات ومرافق شبكة الحافلات في كل من جنوب، ووسط، وشمال الرياض.

من جانبه، قال إبراهيم السلطان؛ رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، إنه تمت صناعة 300 عربة من إجمالي 452 عربة، من قبل ثلاث شركات من أكبر مصنعي عربات القطارات في العالم، شركة SIEMENS الألمانية، وشركة BOMBARDIER الكندية، وشركة ALSTOM الفرنسية، لافتا إلى أنه تم وصول 60 قطاراً منها حتى الآن.

وأوضح، أن الاجتماع اطلع على سير العمل في تنفيذ أعمال مشروع قطار الرياض، حيث تتواصل حالياً أعمال تنفيذ المشروع في 250 موقعاً على امتداد مسارات شبكة قطار الرياض في مختلف أرجاء المدينة، وتتوزع بين عناصر المشروع المتنوعة في أعمال إنشائية في المحطات الرئيسة والفرعية، البالغ عددها 85 محطة، ومراكز المبيت والصيانة البالغة سبعة مراكز، وأعمال الأنفاق العميقة التي بلغت نسبة إنجازها 100 في المائة بطول 36 كيلومترا، وأعمال الجسور التي أنجز منها 98 في المائة، وأعمال المسارات السطحية التي بلغت نسبة الإنجاز منها 86 في المائة، وأعمال تركيب سكة الحديد على المسارات بنسبة إنجاز 68 في المائة.

وذلك علاوة على تحويل 90 في المائة من شبكات الخدمات العامة المتعارضة مع مسارات المشروع بطول يزيد على 330 كيلومترا، في الوقت الذي بدأت فيه أعمال التحسين العمراني في محيط عدد من المسارات، وتواصلت فيه أعمال الاختبارات.