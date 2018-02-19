النحاس ينخفض بعد أفضل أسبوع له فيما يزيد عن عام

نزل النحاس اليوم الاثنين بعدما دفع تعافي الدولار بعض المشترين لجني أرباح بعد أكبر مكسب أسبوعي فيما يزيد عن عام. وصعد المعدن الذي يستخدم في البناء على نطاق واسع الأسبوع الماضي إذ أدى التعافي في أسواق الأسهم لزيادة الإقبال على المخاطرة فيما هوى الدولار ليزيد من إغراء أسعار الأصول المقومة بالعملة الأمريكية. ونزل النحاس في بورصة لندن للمعادن 0.8 بالمئة إلى 7172.50 دولار للطن بحلول الساعة 1030 بتوقيت جرينتش. ومن بين المعادن الأخرى، ارتفع الألومنيوم 0.1 بالمئة إلى 2210.50 دولار للطن بينما هبط النيكل 1.9 بالمئة إلى 13 ألفا و660 دولارا للطن بعدما زاد سبعة بالمئة الأسبوع الماضي. ونزل الزنك 0.3 بالمئة إلى 3564 دولارا للطن والرصاص 0.8 بالمئة إلى 2592 دولارا والقصدير 0.2 بالمئة إلى 21 ألفا و700 دولار للطن.