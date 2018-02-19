أمانة الرياض توقف نشاط حراج بيع السيارات في معارض النسيم

أوقفت أمانة منطقة الرياض، بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة نشاط حراج بيع السيارات في معارض النسيم شرقي المدينة، ونقلت أعماله إلى مزاد التعمير الدولي للسيارات بحي الرمال، تنفيذًا لقرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض خلال اجتماعها الأوّل لعام 1439هـ.

وتضمن قرار هيئة تطوير الرياض معالجة وضع معارض النسيم، وأسندت للأمانة وإدارة المرور مهمة تنفيذ نقله ابتداءً من الأول من جمادى الثانية 1439هـ، لتفادي الآثار السلبية لحراج بيع السيارات المقام داخله على السكّان والمدينة، ومنها تسببه في ازدحامات مرورية أعاقت انسيابية الحركة في الطرقات الرئيسية والأحياء السكنية المجاورة له، إضافة إلى التلوثات البيئية والبصرية الناجمة عن تجمع المركبات بالقرب من الأحياء المعمورة.

وعملت الأمانة بمساندة الجهات المعنية على تهيئة مزاد السيارات الدولي لاستيعاب نشاط حراج السيارات، وتوفير مداخل ومخارج تتناسب مع حجم الإقبال المتوقّع عليه، إضافة إلى تخصيص مواقف للمركبات وأماكن متعددة لانتظار رواده، بهدف إيجاد بيئة منظمة تخدم مرتادي المزادات وتوفر الراحة والسلامة لسكان مدينة الرياض.