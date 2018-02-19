انخفاض فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو

أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي اليوم الاثنين أن الفائض في ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو انخفض في القراءة المعدلة لشهر ديسمبر كانون الأول بما يتماشى مع الاتجاه السائد في الآونة الأخيرة.

ووفقا للبيانات، سجلت منطقة العملة الأوروبية الموحدة فائضا بلغ 29.9 مليار يورو (37.09 مليار دولار) في القراءة المعدلة لشهر ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 35 مليارا في الشهر السابق.

وخلال آخر 12 شهرا، بلغ الفائض في المنطقة 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 3.4 بالمئة قبل عام وظلت القراءة تحوم حول هذا المستوى خلال معظم فترات العامين الماضيين.

وزاد الفائض في القراءة غير المعدلة إلى 45.8 مليار يورو من 40.1 مليار في نوفمبر تشرين الثاني، حسبما قال البنك المركزي الأوروبي في بيان شهري.