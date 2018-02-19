ارتفاع طفيف بمعدل التضخم السنوي في العراق

أعلنت وزارة التخطيط العراقية اليوم، ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد بنسبة 0.4%، للفترة مابين يناير 2017 والشهر نفسه من العام الحالي 2018.

وعزت الوزارة في بيان أسباب ذلك إلى ارتفاع قسم السكن بنسبة 1.1%، وقسم التعليم بنسبة 3% وقسم السلع والخدمات بنسبة 2.5%، بينما شهدت أقسام التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة والاتصالات والترفيه والثقافة انخفاضًا في معدلات التضخم بنسب تراوحت بين 1-3 بالمائة, موضحة بأن عملية جمع الأسعار لشهر يناير الماضي لم تشمل محافظة نينوى.