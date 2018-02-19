أعلنت وزارة التخطيط العراقية اليوم، ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد بنسبة 0.4%، للفترة مابين يناير 2017 والشهر نفسه من العام الحالي 2018.
وعزت الوزارة في بيان أسباب ذلك إلى ارتفاع قسم السكن بنسبة 1.1%، وقسم التعليم بنسبة 3% وقسم السلع والخدمات بنسبة 2.5%، بينما شهدت أقسام التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة والاتصالات والترفيه والثقافة انخفاضًا في معدلات التضخم بنسب تراوحت بين 1-3 بالمائة, موضحة بأن عملية جمع الأسعار لشهر يناير الماضي لم تشمل محافظة نينوى.
ارتفاع طفيف بمعدل التضخم السنوي في العراق
أعلنت وزارة التخطيط العراقية اليوم، ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد بنسبة 0.4%، للفترة مابين يناير 2017 والشهر نفسه من العام الحالي 2018.
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