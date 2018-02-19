الأهلي .. معركة مع «العناكب»

سيكون فريق الأهلي لكرة القدم مطالبا بإسقاط ضيفه الجزيرة الإماراتي "العناكب" في قمة خليجية ملتهبة ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا، بينما يصطدم في المجموعة ذاتها الغرافة القطري مع تراكتور الإيراني.

ويحتل الجزيرة المركز الأول بثلاث نقاط، متفوقا على الأهلي الثاني بفارق الأهداف، فيما يأتي الغرافة وتراكتور في المركزين الثالث والرابع بصفر من النقاط.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت انتصار الأهلي على تراكتور بهدف، إلى جانب تفوّق الجزيرة على الغرافة 3/2.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المضيئة"، يتطلّع الأوكراني سيرجي ريبروف لوداع فريقه في نزال الجزيرة بعد أن تأكد عزم إدارة النادي الإطاحة برأسه لسوء النتائج المحلية، حيث ستعمل كتيبته على تحقيق انتصار يضمن صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة رغم صعوبة المهمة، بيد أن الفريق يستند على مجموعة قد تنجح في مصالحة الجماهير بداية من الحارس ياسر المسيليم، سعيد المولد، منصور الحربي، معتز الموسى، عقيل بلغث، الأسترالي مارك ميليجان، البرازيلي كلاوديمير، اليوناني فيتفا، حسين المقهوي، سلمان المؤشر، ومهند عسيري. في المقابل، فإن الجزيرة يدخل اللقاء طامحا في مواصلة عروضه الجيدة في البطولة، إذ يستند على خبرة مدربه الهولندي تين كات، فضلا عن هدافه علي مبخوت، الحارس المخضرم علي خصيف، البرازيلي رومارينهو، يعقوب الحوسني، والمغربي مبارك بوصوفة. وفي بقية المباريات، وضمن المجموعة الثانية يصطدم ذوب آهن أصفهان الإيراني بلوكوموتيف طشقند الأوزبكي، والوحدة الإماراتي بالدحيل القطري.