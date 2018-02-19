الزهراني: سنتعقب «الهكر» .. آل شيخ: لن يمر

نجحت إدارة النادي الأهلي في استعادة الحساب الخاص بالنادي في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أن تم اختراقه من قبل "هكر" في الساعات الأولى من صباح أمس.

وأكد لـ "الاقتصادية" فهد الزهراني مدير المركز الإعلامي، أن فريق العمل والمشرف على الحساب الخاص بالنادي تلقى عددا من التنبيهات في الصباح يشير إلى محاولة الاختراق التي تمت بعد عدة محاولات، وقال "تواصلنا فوراً مع الدعم الفني الذي قام بدوره بتعليق الحساب قبل أن تتم استعادته وجار الآن اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك في تعقب المخترق". وكان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة قد أوضح في حسابه الشخصي في "تويتر" أن حادثة اختراق حساب الأهلي السعودي لن تمر مرور الكرام، وسيعرف من وراءها سواء داخل السعودية أو خارجها.

من جهة أخرى، اضطرت إدارة كرة القدم لنقل التدريبات الأخيرة الخاصة بالفريق إلى الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية التي تحتضن أرضيته الرئيسة نزال الليلة أمام الجزيرة الإماراتي في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا، يأتي ذلك من أجل عدم ضياع الوقت في ظل وجود المدرب في "الجوهرة المشعّة" لارتباطه بالمؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء.