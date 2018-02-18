الريال يسعى لضم هازارد في صفقة مقايضة مع بيل و 100 مليون استرليني

ذكرت صحيفة "صنداي إكسبريس" اليوم أن نادي ريال مدريد الإسباني يسعى لضم البلجيكي الدولي ادين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي مقابل 100 مليون جنيه استرليني بجانب الاستغناء لتشيلسي عن الجناح الويلزي جاريث بيل. ويماطل هازارد في تمديد عقده مع تشيلسي، ربما في إشارة إلى رغبته في الانتقال لريال مدريد الذي يعاني بشدة في الموسم الحالي. ويحتل الريال المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 20 نقطة عن برشلونة المتصدر. ويرغب فريقا مانشستر يونايتد وتوتنهام في ضم بيل ولكن الجناح الويلزي يبدو أنه سيدخل في صفقة مقايضة مع تشيلسي، حال إبرام صفقة انتقال هازارد لسانتياجو برنابيو.