"المتحدة للتأمين" تخسر 19 مليون ريال في الربع الرابع

سجلت شركة "المتحدة للتأمين" خسائر بلغت 19.357 مليون ريال قبل الزكاة بنهاية الربع الرابع 2017 مقارنة بأرباح 11.277 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي الربح للفترة المنتهية في 31-12-2017 نحو 40.127 مليون ريال مقابل 99.768 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 59.78 في المائة. وبلغت ربحية السهم نحو 0.82 ريال مقابل 2.04 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
أخبار الشركات- محلية
- "سامبا" يقر صرف بدل غلاء معيشه لموظفيه وتحمل ضريبة القيمة المضافة
- سعود بن ثنيان يترجل من "سابك" بعد 15 عاما من رئاسة مجلس إدارتها
- "أسواق عبدالله العثيم" تحقق صافي ربح بـ 448 مليون ريال عن العام المالي 2017
- مصرف الراجحي يعلن تحقيق اعلى ارباح ربعية في تاريخه بلغت 2.3 مليار ريال
- "السوق المالية": طرح أسهم شركة "عوازل" للاكتتاب العام
- "صافولا": تعيين بندر حموه رئيسا تنفيذيا لشركة "بنده"
- بدء الاكتتاب في صندوق «الراجحي ريت» مطلع يناير.. ولمدة 10 أيام
- ضغوط السوق العقارية تطيح بأسعار الفلل السكنية بـ 34 % والأراضي بـ 26 % خلال عامين
- 131 مليون ريال صافي أرباح "أسواق عبدالله العثيم" في نهاية النصف الأول من2017
- "العقاري" يطلق خدمتي "اعرف دورك" و"عجلها" لتقليص مدة الانتظار
أضف تعليق