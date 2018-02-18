"المتحدة للتأمين" تخسر 19 مليون ريال في الربع الرابع

سجلت شركة "المتحدة للتأمين" خسائر بلغت 19.357 مليون ريال قبل الزكاة بنهاية الربع الرابع 2017 مقارنة بأرباح 11.277 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي الربح للفترة المنتهية في 31-12-2017 نحو 40.127 مليون ريال مقابل 99.768 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 59.78 في المائة. وبلغت ربحية السهم نحو 0.82 ريال مقابل 2.04 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.