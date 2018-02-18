الملك يستعرض مع وزير المالية السويسري آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم وزير المالية السويسري نائب رئيس المجلس الفدرالي أولي ماورير. وتم خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان ووزير المالية محمد الجدعان وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني وسفير سويسرا لدى السعودية هاينريخ شيلينبيرغ.
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