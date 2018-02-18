"الإنماء طوكيو مارين" تربح 6 ملايين ريال في الربع الرابع

سجلت شركة "الإنماء طوكيو مارين" أرباح بلغت 6.233 مليون ريال قبل الزكاة بنهاية الربع الرابع 2017 مقارنة بأرباح 1.924 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي الخسارة للفترة المنتهية في 31-12-2017 نحو 2.829 مليون ريال مقابل 17.437 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 83.78 في المائة. وبلغت ربحية السهم نحو 0.09 ريال مقابل 0.58 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.