بعد «العناكب» .. ريبروف يقبض 10 ملايين ويغادر

ستكون مباراة الأهلي مع الجزيرة الإماراتي "العناكب"، غدا في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا، الأخيرة للمدرب الأكراني سيرجي ريبروف، قبل أن يقال من منصبه بعد أن قطعت إدارة الأهلي شوطا كبيرا نحو التعاقد مع الروماني فيكتور بيتوركا، لخلافة ريبروف في المتبقي من الموسم الحالي، عقب التعثر بالتعادل 1/1 أمام الفيحاء ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين. ويبلغ الشرط الجزائي في عقد ريبروف برفقة طاقمه المعاون قرابة عشرة ملايين ريال، ستضطر إدارة الأهلي لوضعها على الطاولة قبل إقالة المدرب الأوكراني.

وبينت لـ"الاقتصادية" مصادر خاصة، بأن الأهلي تواصل مع بيتوركا بعد مباراة الفيحاء، وقالت: "إدارة النادي وصلت إلى قناعة تامة بعدم جدوى بقاء ريبروف في ظل تذبذب الأداء الفني"، مضيفة: "بيتوركا أبدى موافقته على العرض وسيتم حسم الأمور بشكل سريع تحديدا عقب نهاية مباراة الجزيرة". وتابعت: "اختصارا للوقت فضّلت إدارة النادي، بيتوركا الذي سبق له تدريب الاتحاد على عدد من الملفات للخبرة التدريبية التي يمتلكها خاصةً أنه سبق له العمل في الدوري السعودي، كما أن المفاوضات تمضي بشكل جيد ولم يتبق سوى بعض التفاصيل الخاصة ببنود العقد التي لن تقف عائقا في إتمام الصفقة". من جهة أخرى، اضطرت إدارة كرة القدم إلى إغلاق المنافذ المؤدية إلى ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل، في مران البارحة أمام الجماهير ووسائل الإعلام تلافيا للصدام مع الجماهير الغاضبة عطفا على التعثر بالتعادل مع "البرتقالي".

وعلى الرغم من الوصول المتأخر لبعثة الفريق إلى جدة قادمة من المجمعة التي لعبت فيها مباراة الفيحاء، إلا أن ريبروف أجبر اللاعبين أمس على أداء حصة تدريبية تحضيرا للقاء الجزيرة، شملت استشفاء للأساسيين قبل أن يسمح لهم بالانصراف في حين أخضع البقية لمران لياقي وتكتيكي.