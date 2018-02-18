سييرا: لا أستطيع تغيير من يسدّد

بيّن التشيلي جوزيه سييرا مدرب فريق الاتحاد لكرة القدم، أن فريقه لم يكن واضحا خلال الشوط الأول للمباراة التي جمعتهم بالفتح وحسمها التعادل من دون أهداف ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين، وقال: "افتقدنا من يموّل المهاجمين بالكرة، لكن بعد التغييرات في الشوط الثاني بدأ الفريق يتغير للأفضل ولكن ليس بالمستوى المطلوب الذي كنا نطمح له".

وتابع: "في السابق كنا الأفضل هجومياً، والآن انعكس الأمر إذ أصبحنا أكثر صلابة دفاعية مع هجوم غير جيد في ظل إضاعة الكثير من الفرص السهلة أمام المرمى".

وعن فشل التونسي أحمد العكايشي في التسجيل عبر ركلة الجزاء، قال: "لا أستطيع الدخول إلى الملعب لتغيير من يسدّد، اللاعبون المكلفون بها هم: فيلانويفا، والعكايشي، في ظل ابتعاد فهد المولد راهنا"، مكملا: "الاتحاد كان الأحق بالنقاط الثلاث، وكما تعلمون فإن المصري محمود كهربا، من اللاعبين الذين يصنعون الفارق في أي مباراة ولكن لم يحالفه الحظ في لقاء الفتح".

في المقابل، أوضح التونسي فتحي الجبال مدرب الفتح، أن فريقه أضاع الفوز في الشوط الأول بعد الفرص المحققة التي لم يستثمروها، وقال: "الوضع اختلف في الشوط الثاني نظرا لأننا نلعب أمام خصم قوي وعلى أرضه وبين جماهيره، لكن النقطة تظل جيدة في أرض المنافس".