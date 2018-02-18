الزيد: بعض القضايا لا ناقة لنا فيها ولا جمل

ألمح خالد الزيد المدير التنفيذي لكرة القدم في نادي الشباب أن الأزمة المالية التي يمر بها ناديه حاليا هي سبب تذمر المدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو ورغبته في ترك النادي.

وكان مدرب الشباب قد أعلن عقب خسارة فريقه من الفتح 0 /1 السبت قبل الماضي ضمن الجولة الـ 21 من الدوري السعودي للمحترفين أنه يشعر بالإحباط ويرغب في الرحيل عن النادي، عندما قال، "أنا محبط جدا، وليس لدي رغبة في الاستمرار مع الشباب".

وبين لـ "الاقتصادية" الزيد "لا توجد مشكلة مع كارينيو، فهو مستمر في منصبه، يقدم عملا مميزا، وحريص بخروج الفريق بنتائج إيجابية، ما يحدث الآن هو الظروف المالية التي يمر بها النادي والتي ألقت بظلالها على جميع الأمور".

وشدد الزيد على أن فريقه يسير نحو الأفضل في المرحلة الحالية على الرغم من ظروف النقص التي لحقت بالفريق، وقال، "قدم الشباب أمام الهلال 2/ 1 مستوى أفضل من المباريات السابقة، كان بالإمكان الخروج بنتيجة أفضل، لكن لم يكتب لنا ذلك".

وأضاف، "نحن كمسؤولين عن الفريق واثقون من تحسن الوضع بتكاتف الجميع والعمل المتواصل من الجهاز الفني واللاعبين، سيتم تجهيز الفريق للمباراة المقبلة أمام الاتحاد في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تعني لنا هذه المباراة الشيء الكثير"، موضحا "مع عودة بعض العناصر المهمة أمثال الجزائري محمد بن يطو، وجاهزية حسن معاذ، والعراقي سعد الأمير سيكون الوضع مطمئنا بإذن الله".

وعاد الزيد للحديث عن أزمة نادية المالية، وقال "لا بد أن نوضح أن الدعم الكبير والسخي من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة حل قرابة 18 قضية مالية على النادي، لكن الإدارة الحالية برئاسة أخي أحمد العقيل تتحمل تراكمات ماليه لثلاث إدارات سابقة".

وكشف الزيد "فوجئنا الآن بقضايا مالية صعبة على الرغم من أنه لا ناقة لنا فيها ولا جمل، مجبرين على سرعة حلها على الرغم من الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي، لكن نتمنى وقفة أعضاء شرف النادي الفعالين الذين ننتظر منهم الوقفة الصادقة في هذه المرحلة الحرجة جدا".