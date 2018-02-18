الفيصلي ينتزع الـ 3 بفارق النقطتين

أزاح فريق الفيصلي لكرة القدم، النصر عن المركز الثالث، بتغلبه على ضيفه أحد 2 / 0، فيما فشل الاتحاد في تحقيق الفوز وسقط في فخ التعادل مع الفتح سلبيا في الجولة 22 في الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع الفيصلي رصيده إلى (33 نقطة) بفارق نقطتين أمام النصر (31 نقطة)، والاتحاد (30 نقطة)، الفتح (26 نقطة)، وتوقف أحد عند (18 نقطة).

في جدة، فشل الاتحاد في كسر عناد "الجوهرة المشعة" التي لم يحقق فيها سوى فوز واحد على حساب الرائد 2 /1 في الجولة 13، كما واصل مهاجمه التونسي أحمد العكايشي التلاعب بأعصاب جماهيره بعد إضاعته لضربة جزاء (84).

في المجمعة، استعاد الفيصلي توازنه بعد خسارتين على التوالي أمام التعاون 0 /1، والأهلي 1 /2، بعد أن كسب أحد بهدفين سجلهما البرازيلي روجيريو كوتينيو (33 و81).

وأكمل أحد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه نصر الدين خوالد (55).