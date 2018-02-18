المدلج: الـ 3 .. حق مشروع

أكد فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي، أن البقاء بين الأربعة الكبار حتى نهاية الدوري هو الطموح بالنسبة لهم، وأنه بات حقا مشروعا في ظل المستويات الجيدة التي قدمها فريقه مقرونة بنتائج إيجابية آخرها الفوز على أحد 2 /0 أمس في الجولة 22 ضمن الدوري السعودي للمحترفين، وقال، "يمضي نحو تحقيق هدفه تحت قيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش الذي يعد من المدربين المميزين في الدوري، وأقول، إننا وفقنا في التعاقد معه لما يملكه من سجل تدريبي حافل بالإنجازات".

وزاد "الفيصلي قدم مستوي وكسب النتيجة على الرغم من أن أحدا شاطره الأداء الفني، عدنا للانتصارات التي غابت خلال الجولات الماضية، ما تحقق بمنزلة فوز معنوي وقوي منحنا المركز الثالث، بإذن الله سيواصل الفريق الانتصارات التي أتمني ألا تغيب في المباريات المقبلة التي ستكون أكثر صعوبة، كون أي منافس يبحث عن هدفه سواء في المنافسة على المراكز الأولى أو الهروب من المراكز المتأخرة". وتابع "تنتظرنا مباراة مصيرية أمام القادسية في دور الثمانية في كأس خادم الحرمين الشريفين، نسعى للمضي قدما إلى مراحل متقدمة فيها".