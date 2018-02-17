واشنطن قلقة حيال تأثير الهجمات الإلكترونية على الاقتصاد

قال البيت الابيض الجمعة ان الهجمات الالكترونية كلفت الولايات المتحدة بين 57 مليار و109 مليارات دولار في 2016، محذرا من تأثير هجمات من هذا النوع على الاقتصاد بشكل عام اذا تفاقم الوضع.

وجاء تحذير البيت الابيض في وثيقة اعدها مستشارون اقتصاديون ملحقون به في محاولة لتحديد التأثير الكمي "لنشاط مؤذ على الانترنت ضد كيانات خاصة او عامة"، مثل تسريب معلومات او سرقة مواد تخضع للملكية الفكرية ومعلومات مالية واستراتيجية حساسة.

واحد اكبر المخاوف التي عبر عنها التقرير يتعلق بالهجمات المعلوماتية على بنى تحتية مثل الطرق السريعة وشبكات الكهرباء وانظمة الاتصال او السدود.

وقال التقرير انه "اذا كانت مؤسسة تمتلك جزءا اساسيا من بنى تحتية، يمكن ان يسبب هجوما على هذه الشركة خللا كبيرا في الاقتصاد"، الى جانب المخاوف من انتقال العدوى الى ابعد من الهدف الاساسي.

وعبر معدو التقرير عن قلقهم ايضا على قطاعي الطاقة والمال.

وقالوا ان "هذين القطاعين مترابطان ويعتمد كل منهما على الآخر مع قطاعات اخرى مرتبطة بشكل وثيق بالانترنت (تشكل) بالنتيجة كلها خطرا اكبر من انعكاس ممكن على كل الاقتصاد في حال هجوم معلوماتي كارثي".

وكانت بريطانيا حملت الخميس موسكو وخصوصا الجيش الروسي مسؤولية الهجوم الالكتروني "نوت-بيتيا" الذي الحق اضرارا بآلاف الحواسيب في العالم في حزيران/يونيو 2017. ونفت موسكو الاتهامات. لكن البيت الابيض هدد موسكو "بعواقب دولية" في اطار هذه المعلومات.

والى جانب روسيا، ذكر البيت الابيض في التقرير دولا اخرى مثل الصين وايران وكوريا الشمالية. وقال الخبراء الاقتصاديون ان عمليات هذه الدول "التي تملك المال تشمل في اغلب الاحيان هجمات متطورة ومحددة الاهداف".

وقال التقرير ان التهديدات بهجمات الكترونية تأتي ايضا من "ناشطين قراصنة" ومجموعات ومنظمات اجرامية وشركات متنافسة ايضا.

ودعا البيت الابيض الشركات الى تقاسم المعلومات حول الهجمات السابقة بشكل اوسع لتأمين وقاية افضل.