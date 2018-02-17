مليار دولار تكلفة عمليات التجميل في دول الخليج سنويا

أفادت دراسة حديثة أن تكلفة عمليات التجميل في دول الخليج تقترب من أربعة مليارات درهم سنويا "ما يزيد على مليار دولار"، من بينها مليار درهم تقريبا في الإمارات.

وذكرت الدراسة، المقرر مناقشتها ضمن المؤتمر الدولي لجراحة التجميل والترميم في دبي نهاية الشهر الجاري، بمشاركة 250 طبيبا متخصصا في عمليات التجميل من 23 دولة عربية وأوربية وآسيوية وأمريكية، أن عمليات التجميل تشهد إقبالا كبيرا من الجنسين، خاصة من فئة الشباب.

وقال قاسم أهلي، استشاري جراحة التجميل في هيئة الصحة في دبي والمتحدث في المؤتمر، إن 60 في المائة من عمليات التجميل الجراحية تنحصر في شفط الدهون وشد البطن والذراع لإزالة الترهلات خاصة بعد إجراء عمليات قص وربط المعدة للتخلص من الوزن الزائد المنتشر بنسبة عالية في دول الخليج.

وأفاد في بيان، تلقت وكالة الأنباء الألمانية صورة منه أمس "بأن البوتكس والفليرز والليزر تشكل 30 في المائة من إجمالي عمليات التجميل، 75 في المائة منها للنساء والباقي للرجال".

وقال إن الاستثمار في قطاع التجميل في المنطقة العربية أصبح عامل جذب لأطباء التجميل من مختلف دول العالم، بسبب معرفتهم باهتمام المرأة الشرقية بجمالها، إضافة إلى ارتفاع مستوى الدخل والرفاهية المتوافرة في دول المنطقة.

ونصح الجمهور بعدم الانجرار خلف الإغراءات، التي تقدمها بعض المراكز والإعلانات التجارية والترويجية، لإجراء أنواع معينة من جراحات التجميل التكميلية.

وقال جورج بيطار، استشاري جراحة التجميل في أمريكا والمتحدث في المؤتمر، إن "المؤتمر الذي يقام برعاية هيئة الصحة في دبي وجمعية الإمارات الطبية، سيقدم محاضرات مهمة لأطباء بارزين من مصر ولبنان والسعودية وعمان والعراق، إلى جانب أمريكا والبرازيل وألمانيا والمكسيك والهند وإيطاليا وفرنسا".

ويناقش المؤتمر، على مدار يومين، أحدث مستجدات طب التجميل، خصوصا فيما يتعلق بجراحات تجميل الصدر بالسيلكون من تحت الإبط، وتجميل الوجه بالليزر بلا مضاعفات، وعمليات شفط الدهون، وتجميل الأنف بالحقن، وتجميل الأعضاء التناسلية بعد تشوهات الحوادث.