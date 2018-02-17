«أبل» تحاول إصلاح مشكلة خطيرة تهدد 70 مليون مستخدم

تحاول شركة أبل إصلاح خلل موجود في التحديث الأخير لبرنامجها، يسمح للمستخدمين بإرسال "قنبلة نصية" يمكنها تعطيل هواتفها.

ويحدث الخطأ عندما تتلقى الأجهزة رمزا واحدا باللغة الهندية الأم Telugu، التي يستخدمها نحو 70 مليون شخص، حيث يؤثر الخلل الحاصل في أجهزة: آيفون وآيباد وماك وساعات "أبل"، التي يشغلها أحدث إصدارات برامج التشغيل.

ويمكن أن تؤدي هذه المشكلة إلى تعطيل عديد من التطبيقات، بما في ذلك و"اتساب" و"فيسبوك" و"مسنجر" و"جي ميل"، بمجرد تسلم الرمز الخاطئ. ولكن يمكن حل المشكلة عن طريق حذف المحادثة بأكملها من التطبيق.

ووفقا لـ "روسيا اليوم" يمكن تنفيذ ذلك بكل سهولة، من خلال قيام شخص آخر بإرسال رسالة إلى التطبيق "المصاب"، ما يسمح للمستخدم بفتح الإشعار وحذف الموضوع، الذي يحتوي على الرسالة المخالفة. وتجدر الإشارة إلى ضرورة حذف أي رسالة تحوي الرمز الخاطئ، مع تجنب فتحها.

يذكر أن "أبل" تحضر لإطلاق نسخة جديدة من نظام التشغيل iOS المخصص لهواتفها الذكية.

وتنوي "أبل" الاهتمام بقدرة برنامج iOS 12 على التعامل مع بقية أجهزتها من الكمبيوترات والحواسب اللوحية، حيث من المفترض أن تعمل هذه النسخة على حواسب macOS 10.14.

كما ركزت "أبل" أثناء تطوير iOS 12 على تحسين عمل خاصية الـ Animoji لتصبح أكثر تفاعلا مع المستخدم.

إضافة لتلك التعديلات، ستحن "أبل" في نظام تشغيلها الجديد خاصية "عدم الإزعاج" التي ستمكن المستخدم من تحديد المكالمات والرسائل غير المرغوبة بشكل أفضل.

ومن المقرر أن تطول التعديلات أيضا المساعد الصوتي "سيري"، إذ يفترض أن يصبح أكثر تفاعلا مع المستخدم وأعلى قدرة على فهم الأوامر الصوتية، فضلا عن أن أجهزة "أبل" الذكية كـ iPhone X ستحصل على تقنيات الواقع المعزز.