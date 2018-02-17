صندوق دولي يدعو هولندا إلى تقليص عدد الأبقار 40 %

دعا صندوق حماية الحياة البرية إلى تقليص عدد الأبقار في هولندا بنسبة 40 في المائة من أجل الحفاظ على البيئة فيها.وقالت المنظمة بحسب "بي بي سي" إن الروائح الكريهة الناتجة عن روث الأبقار تنبعث من حقول هولندا بسبب قيام المزارعين بالتخلص من هذا الروث بطرق غير قانونية.

ورغم المساحة الصغيرة لهولندا وصل عدد الأبقار فيها إلى 1.8 مليون بقرة ولم تعد هناك مساحة كافية للتخلص من روثها بشكل سليم.

يذكر أن إحصاءات رسمية كشفت في هولندا أن كثيرا من المزارعين يتركون أبقارهم في المراعي، حتى لو كانت المزارع أكبر، لكن لا تزال 35 في المائة من الأبقار تعيش في الحظائر.

ونقل موقع "دتش نيوز" الإخباري الهولندي عن المكتب الوطني للإحصاء في أرقام جديدة، قوله إنه خلال العام الماضي قام 76.5 في المائة من أصحاب مزارع الألبان في البلاد بترك أبقارهم ترعى خارج المزرعة، ولو لجزء من العام على الأقل، بزيادة نقطة مئوية عن عام 2015.