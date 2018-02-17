«حقائب ساما» .. تثقيف النشء وتعزيز الوعي المالي

سعيا منها لتثقيف النشء وتعريفهم بإصداراتها من العملات المعدنية، لزيادة وعيهم المجتمعي، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بتوزيع حقائب صغيرة على الأطفال، تحوي عملات معدنية جديدة من فئة هللة وخمس هللات وريال وريالين.

وتعزز مؤسسة النقد ثقافة الوعي المالي لدى عامة جمهور المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية"، حيث جعلت ذلك في مقدمة اهتماماتها.

وقال الدكتور عاطف الرشيدي مدير إدارة العلاقات بمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمهرجان، تجعل من هذه المناسبة التي يحضرها المواطنون والمقيمون وضيوف المهرجان من مختلف دول العالم، إضافة إلى المفكرين والمثقفين والإعلاميين، مناسبةً كبيرة ومهمة.

وأشار إلى أن المتتبع لجميع النشاطات التي تقام في المهرجان هذا العام سوف يلمس الأهمية البالغة لها. وأكد الرشيدي أن مؤسسة النقد تحرص دائماً على المشاركة في مهرجان الجنادرية كل عام، وتسعى من خلال جناحها بالمهرجان إلى تثقيف الزائر والتعريف بجميع إصداراتها، كما يُعرض داخل الجناح نماذج من العملات القديمة التي ترصد تطور النقود خلال القرون الماضية إلى الوقت الحاضر. وبين الرشيدي أن المؤسسة هيأت ركنا خاصا للصرافات الحديثة، التي تمكن الزوار من استبدال العملات الورقية بالعملات المعدنية بكل فئاتها، وتعريف الجمهور بحساب حماية العملاء "ساما تهتم" الذي خصصته المؤسسة لاستقبال جميع استفسارات وشكاوى العملاء المتعلقة بالجهات المالية ذات العلاقة ليتم معالجتها، حسب الأنظمة واللوائح الصادرة من المؤسسة، واطلاعهم على حقوقهم المالية وكيفية تقديم الشكاوى، سواء بالاتصال أو عبر الوسائل الإلكترونية التي توفرها إدارة حماية العملاء في المؤسسة.

وأضاف "كما تقدم المؤسسة من خلال المطويات التوعوية التي توزعها على الجمهور، واللوحات التثقيفية بالجناح نصائح وإرشادات مالية للتعريف بحقوق ومسؤوليات العملاء تجاه المصارف وشركات التمويل وكذلك شركات التأمين".

وذكر الرشيدي أن المؤسسة هذا العام أولت اهتماماً كبيراً للنشء عبر إقامة ركن خاص للطفل، حيث يقوم الأطفال من خلاله وبمساعدة مشرفين متخصصين بممارسة نشاط الرسم والتلوين لرسومات تهدف إلى توعية الطفل بقيمة العملة الوطنية بجميع وحداتها بما فيها فئات العملة المعدنية من أجزاء الريال، وتنمية ثقافة الادخار لديهم.

ولفت إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي تحرص من خلال وجودها في جميع المحافل، سواء عن طريق موقعها الإلكتروني أو عن طريق حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعزيز وعي الجمهور بحقوقهم ومسؤولياتهم، فيما يتعلق بجميع معاملاتهم المالية مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك استقبال جميع الاستفسارات والشكاوى في هذا الجانب ومعالجتها بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.