السعودية تخفض استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية إلى 147.4 مليار دولار

خفضت السعودية استثماراتها في اذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 147.4 مليار بنهاية شهر ديسمبر 2017، مقابل 149 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر من نفس العام، متراجعة بنسبة 1.1 في المائة، وقيمة 1.6 مليار دولار خلال شهر.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، الذي استند على بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، ارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية ديسمبر الماضي، بنسبة 43.4 في المائة، وقيمة 44.6 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية ديسمبر 2016، البالغ 102.8 مليار دولار.

وكان رصيد السعودية في نهاية نوفمبر 2017 هو الأعلى منذ أن بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في الإعلان عن البيانات التفصيلية في مارس 2016.

وخلال 2017، كانت السعودية قد اشترت سندات خزانة أمريكية بقيمة 9.5 مليار دولار وهي أعلى مشتريات شهرية منذ أن بدأت وزارة الخزانة الأمريكية الإعلان عن البيانات التفصيلية للدول.

والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، ولا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.

*وحدة التقارير الاقتصادية