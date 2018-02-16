مبيعات التجزئة البريطانية ترتفع في يناير

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية قليلاً في يناير بما يشير إلى أن طلب المستهلكين ظل فاتراً في بداية 2018.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية: "إن البريطانيين بدأوا عام 2018 بإنفاق يفوق المعتاد على الملابس الرياضية لكن انخفاض مبيعات الأغذية بدد أثر هذه الزيادة".

وإجمالاً، زاد حجم مبيعات التجزئة 0.1 بالمئة على أساس شهري ليأتي دون توقعات المحللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز بتسجيل زيادة شهرية نسبتها 0.5 بالمئة بعد انخفاض بنسبة 1.4 بالمئة في ديسمبر.

وحتى على أساس سنوي، فإن الزيادة جاءت أقل مما توقعه خبراء الاقتصاد إذ سجلت مبيعات التجزئة نمواً قدره 1.6 بالمئة، وهو الأعلى منذ أغسطس لكنه عند النطاق الأدنى للتوقعات.

وبالنظر إلى فترة الثلاثة أشهر حتى يناير، والتي تستبعد التقلبات الشهرية، فإن المبيعات ارتفعت 0.1 بالمئة فقط بعد زيادة 0.5 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر مما يمثل أضعف فترة قوامها ثلاثة أشهر منذ أبريل 2017.

وانخفضت مبيعات الأغذية 0.9 بالمئة في يناير من حيث الحجم بالمقارنة مع مستواها قبل عام، وهو أكبر انخفاض منذ أكتوبر.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية: "إن النمو القوي غير المعتاد في مبيعات المعدات الرياضية في يناير، بما في ذلك الملابس الرياضية، تبدد أثره بسبب انخفاض مبيعات الأغذية".