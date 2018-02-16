ارتفاع أرباح "فين إير" في الربع الأخير من 2017

ارتفع صافي الأرباح في الربع الرابع لشركة الخطوط الجوية الفنلندية "فين إير" بنسبة 25 بالمئة تقريباً جراء العائدات القوية من عمليات نقل الركاب والشحنات.

وذكرت الشركة اليوم الجمعة، أن صافي الأرباح وصل 17.1 مليون يورو (21.4 مليون دولار) مقارنة بربح بلغ 13.7 مليون يورو في نفس الربع من عام 2016.

وأشارت الشركة إلى "ارتفاع دورة رأس المال بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 645 مليون يورو"، مستشهدة بمعدل طلب أعلى على الرحلات من وإلى آسيا وأوروبا.

ونقلت شركة الطيران، المملوك أغلبيتها للدولة الفنلندية، نحو ثلاثة ملايين راكب في الربع الرابع بارتفاع بنسبة 14 بالمئة تقريباً على أساس سنوي.

ومن المتوقع أن تحقق الشركة نمواً قوياً في حركة الطيران العالمية العام الجاري، وسط زيادة المنافسة "فيما تزيد العمليات القائمة والجديدة السعة سيما في المسارات التي تربط أوروبا بآسيا وبأمريكا الشمالية".

وكان لدى الشركة نحو 5900 موظف نهاية ديسمبر، وهذا يمثل زيادة بنحو الخمس مقارنة بنهاية 2016، عقب إضافة موظفي مطاعم كان يتم الاستعانة بهم سابقاً من الخارج وكذلك المزيد من الطيارين وأطقم الضيافة.