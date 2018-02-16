ارتفاع أرباح "إيني" في الربع الرابع من 2017

ألمحت شركة إيني الإيطالية العملاقة للنفط يوم الجمعة إلى أنها قد تحقق "قيمة فائضة كبيرة" لمساهميها في المستقبل بعدما زادت أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي إلى أكثر من المثلين متجاوزة توقعات السوق.

وقال الرئيس التنفيذي لإيني كلاوديو ديسكالزي في بيان: "إن المجموعة تتوقع نمواً ممتازاً في آفاق جميع أنشطتها وإنه إذا كانت الظروف مواتية أكثر، فإن (إيني) ستكون في مركز يسمح لها بتحقيق قيمة فائضة مستدامة لمساهميها".

وأكدت الشركة الحكومية العملاقة توزيعات نقدية بقيمة 0.8 يورو للسهم.

وقالت إيني: "إن صافي ربحها المعدل في الربع الأخير من 2017 بلغ 0.98 مليار يورو مقارنة مع 0.57 مليار في متوسط توقعات المحللين التي أعلنتها الشركة".

وقالت المجموعة، التي سجلت أعلى مستوى إنتاج على الإطلاق خلال ديسمبر عند 1.92 مليون برميل يومياً: "إنها تتوقع ارتفاع إنتاجها ثلاثة بالمئة هذا العام".