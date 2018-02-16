مريبد العدواني البجايدة من عنزة، شيخ وفارس وشاعر مشهور، ولد في النصف الثاني من القرن الـ13، وأدرك العقود الأولى من الـ14. له هذه القصيدة الرائعة التي يحث فيها الناس على العمل وترك الخمول والكسل:



يا الله يا خالق عوالي هضابه

يا رازق اهل البوش هم والفلاليحْ

يا خالق الدنيا وفتّاح بابه

تفتح لنا باب السعد بالمفاتيحْ

النوم ساس اللوم بان الردى به

وعينٍ تبي الطولات نومه شلافيحْ

اللي يريد المجد يتعب ركابه

والعز بأطراف الخطا يا هل الفيحْ

الذيب ما يرقد يدور النهابةْ

ويداور الغرّات حول المصاليحْ

ويودع عليهم لجةٍ بالتهابه

عقب العشا يوم الاناثي مدابيحْ

الله على اللي يوم ساجن حقابه

مثل قطاةٍ ورّدت للجوابيحْ

نطير غفلات النضا في عقابه

والدوّ يقطعنه عصير بترويحْ

وتغازوا المرقاب مثل الذيابةْ

وتقابلوا مثل الحرار المفاليحْ

وكثرت مناجيهم وصارت طلابةْ

وبانت علوم اللي هروجه تصافيحْ

وقامت جنوب البل تسلّل حرابه

وقالوا جنبها عاشقين الطماميحْ

ثوّر عقيد القوم ثم عدا به

وردوا كما ذودٍ لحوض مشاويحْ

داجوا وراجو واعتدوا به ضبابه

شقح يتالن القعد بالمساريح

إلى انقصف مثل الرعد في عقابه

بإيمان عوران العيون الذوابيح

في كل مسلوب يوكّد صوابه

خجم الفرنجي موميات المطاويح



شرح المفردات:

البوش: الإبل. الفلاليح: الفلاحون، ويقصد البدو والحضر. الطولات: المعالي. شلافيح: قليل. يذم كثرة النوم ويقول: من يريد العلياء فلا بد أن يكون نومه قليلاً. الفيح: الإبل. النهابة: النهب، وهي عادة لهم في حروبهم ومغازيهم لا يستعيبونها ما دامت وفق قانون الصحراء. الغرات: الفرص التي يستطيع من خلالها كسب غنيمته. المصاليح: جمع مصلاح، وهو صاحب الإبل الذي يتعب على إبله، ينقلها في المراعي الصالحة للرعي. الأناثي: سبع نجوم في السماء تسمى بالنعايم والسبع. مدابيح: على وشك الغياب، أي أن الوقت في آخر الليل. ساجن حقابه: سبق شرحها. الجوابيح: لم أعرفها، وربما يكون اسم مكان. النضا: الإبل. الدو: الصحراء. تغازوا: تسابقوا. مناجيهم: من النجوى، حيث يذهب كل رجلين أو ثلاثة للتناجي والحديث فيما بينهم. هروجه: كلامه، وتعهداته بأنه سيفعل أفعالا قوية. تصافيح: أي أنه قول بلا فعل. حرابه: الرماح. الطماميح: البنت إذا عافت زوجها تسمى طامح. ثور: انطلق. ذود: مجموعة إبل. مشاويح: مسرعة، أي أن الإبل ظامئة تتسابق وتتدافع إلى حوض الماء. وكذلك هؤلاء القوم في غزوهم ينطلقون إلى القتال بشجاعة ودون خوف كهذه الإبل. ضبابه: العزوات والنخاوي. شقح: إبل بيضاء. يتالن: يتبعن. القعد: جمع قعود. وهو قعود الركبي يستعمله الراعي، أي أن هذه النياق يتبعن هذا الجمل القعود. المساريح: المراعي التي تسرح فيها الإبل. عقابه: عقاب السحاب، بَعْدَه. عوران: الرماة لأن الرامي يغمض عينه ويحدق بالأخرى لإصابة الهدف. مسلوب: البندقية. خجم الفرنجي: بندقية، والخجماء واسعة الفم. المطاويح: حبال بندق الفتيل التي تولعها.