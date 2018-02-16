ملتقى للتوظيف في جامعة جدة لتوسيع دائرة التوطين

تعقد جامعة جدة في أبريل المقبل ملتقى التوظيف الأول، بمشاركة أكثر من 35 شركة ومؤسسة من القطاعين العام والخاص، بهدف توفير أكبر عدد من الفرص الوظيفية المناسبة لخريجي وخريجات الجامعة، وتوسيع دائرة التوطين.

وقال الدكتور هاشم بن محمد بالخير عميد شؤون الطلاب في جامعة جدة، إن الملتقى يهدف إلى تحقيق جملة أهداف، منها: تعميق وعي خريجي وخريجات الجامعة بمفاهيم البيئة المهنية والقيم المتصلة بأخلاق العمل، وإتاحة فرصة التواصل المباشر بينهم وبين جهات التوظيف في سوق العمل، إضافة إلى عرض برامج استقطاب التدريب المنتهي بالتوظيف مع الطلاب والطالبات المتميزين.