أكبر صينية ضيافة لزوار «الجنادرية» .. 500 ألف قرص كليجا

احتفاء بزواره الذين قدموا للتعرف على تراث المنطقة وما تشتهر به، يقدم جناح القصيم في مهرجان الجنادرية 32، أكبر صينية ضيافة تحتوي على 500 ألف قرص كليجا طازجا، إضافة إلى 4000 كليو من تمر السكري.

وقال لـ "الاقتصادية" عبدالله الزيد رئيس وفد جناح القصيم، "إن جناح القصيم يسعى إلى التعريف بالمنطقة وما تحتويه من إرث تاريخي ومعالم حضارية تعكس مكانتها".

وأوضح الزيد، أنه تم تكريس الجهود لإكرام الضيوف من زوار المهرجان، لتقديم 20 ألف قرص كليجا يوميا، و200 كيلو تمر سكري و700 دلة قهوة، مشيرا إلى أن الجناح يشتمل على أكثر من 50 فعالية متنوعة تحاكي ماضي القصيم وحاضرها.

وأشار إلى أن هناك عددا من الأركان في الجناح، التي تصور الحياة الاجتماعية في السابق، من خلال الحرفيين، مثل الجلديات والنجارة والنحت والمهن التي تعد من أقدم الصناعات اليدوية التي تشتهر بها القصيم منذ القدم، إلى جانب عرض المقتنيات القديمة التاريخية.

وأكد أن أبرز الإضافات هذا العام هو جناح مجلس شباب وفتيات القصيم وجائزة التميز وجامعة القصيم ومشاركة محافظتي رياض الخبراء وعيون الجواء.