الاتحاد الاوروبي: "تويتر" و"فيسبوك" غير ملتزمين بالقواعد الاوروبية لحماية المستهلك

كشف تقرير من المقرر أن تصدره المفوضية الاوروبية في وقت لاحق اليوم الخميس، وقالت عدم التزام التام لموقعي التواصل الاجتماعي، "تويتر" و"فيسبوك"، بقواعد الاتحاد الاوروبي الخاصة بالمستهلك. وكانت المفوضية طلبت في تشرين ثان/نوفمبر من عام 2016، من مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل بلاس"، تماشي معايير حماية مستهلكيهم مع قواعد الاتحاد الأوروبي. وأعقب تلك الرسالة عقد اجتماع في آذار/مارس من العام الماضي. إلا أنه من المتوقع أن تعلن المفوضية اليوم الخميس أن موقعي "تويتر" و"فيسبوك" مازالا مقصرين في الالتزام بتلك القواعد. وبحسب المفوضية، فإن "توتير" على وجه الخصوص، يواصل تغيير شروط الاستخدام دون إعلام مستخدميه، كما يحذف كل من "فيسبوك" و"تويتر" محتويات يقوم مستخدموهما بتحميلها، دون إعلامهم بذلك. أما موقع "جوجل بلاس" فقد أجرى التغييرات المطلوبة منه. ولا تستطيع الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي، فرض عقوبات على تلك المواقع الالكترونية، لان الدول الاعضاء في الكتلة الاوروبية والبالغ عددها 28 دولة، مسؤولة بشكل فردي عن تطبيق قواعد حماية المستهلك. من ناحية أخرى، قالت مفوضة الإتحاد الأوروبي لشؤون العدالة ، فيرا جوروفا، إنه "من غير المقبول" أن تماطل الشركات في القيام بما هو مطلوب منها، داعية بروكسل إلى القيام بدور أكبر فيما يتعلق بالاشراف على حماية المستهلك. وأكدت أنه "يجب احترام قواعد المستهلك في الاتحاد الاوروبي، وفي حال عدم امتثال الشركات لذلك، يجب أن تواجه بفرض عقوبات". كما طُلب من شركات وسائل التواصل الاجتماعي إعطاء المستخدمين الأوروبيين الحق في مقاضاتها أمام محاكم بمواطنهم الأصلية.