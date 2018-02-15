الإسكان و العقاري: يعلنان تخصيص 20514 منتج سكني وتمويلي للمواطنين

أطلقت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الدفعة الثانية من برنامج "سكني" لعام 2018م، وبإجمالي يصل إلى 20,514 منتجاً سكنياً وتمويلياً ،تتوزع على جميع مناطق المملكة، وذلك ضمن مستهدفات البرنامج خلال العام الجاري والبالغة 300 ألف، كما وقعت الشركة الوطنية للإسكان على هامش المؤتمر اتفاقيات مع عدد من المطورين العقاريين للعمل على إجراءات تنفيذ مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء "البيع على الخارطة" للمواطنين المخصص لهم ضمن هذه الدفعة.

وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم في مقر مسرح المركز الإعلامي في وكالة الأنباء السعودية بمدينة الرياض، عن تفاصيل المنتجات السكنية وتوزيعها الجغرافي، مشيرة إلى أن هذه الدفعة تشمل تخصيص 6694 وحدة سكنية تحت الإنشاء "البيع على الخارطة"، بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، موزعة على الرياض بعدد (6,498) وحدة، والمنطقة الشرقية بعدد (196)، بالإضافة إلى 600 وحدة جاهزة موزعة على منطقة القصيم بعدد (100) وحدة، والمنطقة الشرقية بعدد (500) وحدة سكنية.

كما تشمل الدفعة 8300 قرض عقاري موزعة على مناطق المملكة بالشكل التالي الرياض بـ 2352، مكة المكرمة بـ 1474، المدينة المنورة بـ749، القصيم بـ757، المنطقة الشرقية بـ1065، عسير بـ676، تبوك بـ311، حائل بـ18، الحدود الشمالية بـ250، جازان بـ196، نجران بـ28، الباحة بـ173، الجوف بـ251 قرض عقاري، إضافة الى توزيع الأراضي المطورة المجانية والبالغ عددها 4920 قطعة أرض موزعة على الرياض 25، مكة 3519، الشرقية 1014، جازان 123، الجوف 239 أرض.

وأكّد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أنه بدءاً من اليوم يمكن لأي متقدم موجود ضمن قوائم الصندوق العقاري معرفة موعد حصوله على القرض العقاري، كما أن أي مواطن في قوائم الصندوق ولديه الجهوزية للاستفادة من قرضه يمكنه تسريع الحصول على القرض، واصدار الموافقة بشكل فوري، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية.

وأضاف العمودي: أن الهدف من هذه الخدمات التي تم الإعلان عنها اليوم، يتمثل في تسهيل وتسريع حصول المواطنين على القروض العقارية، وتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها الصندوق، مؤكداً على أن ذلك يأتي امتداداً للخدمات التي تم تقديمها مسبقاً كمبادرة تحويل التمويل العقاري القائم إلى مدعوم وغيرها من الخدمات التي تم إقرارها من مجلس إدارة الصندوق.

بدوره أوضح المشرف العام على برنامج التطوير العقاري في وزارة الإسكان سراقة الخطيب أن المنتجات السكنية التي تم الإعلان عنها اليوم تلبّي رغبات شريحة كبيرة من الأسر من خلال إتاحة كافة الخيارات أمام المواطنين والمواطنات، مشيراً إلى أن الدفعة الثانية ركزت على المناطق الأكثر احتياجاً وذات الكثافة العالية حيث تم تخصيص ما يصل إلى 66% من المنتجات لمنطقتي الرياض ومكة المكرمة، مع التأكيد على توزيع المنتجات في كل دفعة على بقية المناطق بهدف سد الاحتياج، وتلبية الطلب، مؤكداً أن الوزارة من خلال شراكاتها مع القطاع الخاص تراعي معايير الجودة في البناء والسعر المناسب في جميع الوحدات السكنية، حيث تتراوح أسعارها بين 250 ألف و700 ألف ريال.

وأوضح أن الوزارة تواصل من خلال المعارض التي يتم الإعلان عنها بشكل شهري سواء للفلل الجاهزة، أو الوحدات تحت الإنشاء تقديم الخيارات السكنية المتنوعة للمواطنين، وذلك لتلبية رغباتهم واستكمال اجراءات حجز وحداتهم السكنية، منوّهاً بحجم الاقبال على هذه المعارض حيث تم مؤخراً اكتمال حجوزات مشروع الأحساء إضافة إلى المشاريع السابقة التي تم حجزها بالكامل في مدن عدة، بالإضافة إلى الإقبال الذي تشهده المعارض الثلاثة الحالية في كل من جازان ومشروعي المنطقة الشرقية، كما سيتم خلال الأيام المقبلة إطلاق المزيد من المعارض في مختلف مدن المملكة، إضافة إلى استمرار تسليم الوحدات السكنية الجاهزة والأراضي المطورة المجانية في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن المرحلة الثانية من برنامج "سكني 2018" تشمل تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي، منها 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و75 ألف أرض سكنية مطورة تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف تمويل مدعوم الأرباح بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.

ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المواطنين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" sakani.housing.sa، للاطلاع على الأسماء المخصص لهم لهذا الشهر، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني "إسكان" eskan.gov.sa والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية redf.gov.sa، لاستكمال وتحديث بياناتهم ليتم خدمتهم بشكل سريع.