وزير المالية الياباني: هبوط سعر صرف الدولار أمام الين لا يستدعي التدخل

أكد وزير المالية الياباني تارو اسو، الخميس، أن هبوط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني في سوق العملات لا يستدعي تدخل الحكومة.

وقال اسو في كلمته أمام البرلمان الياباني "إنني لا اعتقد أن التحركات الحالية للين سواء قوته أو ضعفه تستدعي تدخلاً خاصًا" مشيرًا إلى عدم وجود خطة للحكومة حاليًا للاستجابة لتحركات سوق العملات الأجنبية.

وتأتي تصريحات وزير المالية الياباني تعليقًا على هبوط سعر صرف الدولار الأمريكي في سوق طوكيو في وقت سابق اليوم، ليصل إلى مستوى 106 ين ياباني وهو أدنى مستوى له منذ 15 شهرًا.