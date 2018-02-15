أسهم أوروبا تواصل تعافيها صباحا وايرباص تتألق

واصلت الأسهم الأوروبية تعافيها للجلسة الثانية اليوم الخميس بعد أن تجاهل المستثمرون ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وحولوا تركيزهم مجددا إلى الأرباح القوية لشركات من بينها إيرباص أكبر شركة طيران أوروبية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0824 بتوقيت جرينتش ليبلغ أعلى مستوياته في أسبوع. وما زال المؤشر الرئيسي للأسهم الأوروبية منخفضا 6.5 بالمئة من أعلى مستوياته في عامين ونصف العام والذي بلغه في 23 يناير كانون الثاني.

وقادت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية السوق للارتفاع مع تحقيق أسهم الموارد الأساسية والشركات الصناعية والتكنولوجية أفضل أداء لتتعافى من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسبوع الماضي.

وكانت أرباح الشركات محور الاهتمام الرئيسي مجددا، حيث شكلت نتائج الأعمال القوية قوة الدفع لأكبر الأسهم الرابحة وهي ايرباص وإبسن وايجون وشنايدر إليكتريك.

وقفزت أسهم ايرباص 8.8 بالمئة بعد أن فاقت أكبر شركة طيران أوروبية توقعات الأرباح ونتائج الأعمال على الرغم من أنها تحملت مصاريف جديدة بقيمة 1.3 مليار يورو تتعلق بطائرتها العسكرية إيه400إم.

وصعدت أسهم شركة التأمين الهولندية ايجون 4.4 بالمئة بعد أن حققت ارتفاعا في صافي الربح الفصلي إلى المثلين وزادت تقديراتها للأرباح المستقبلية بفضل خفض ضريبي في الولايات المتحدة حيث تمارس 60 بالمئة من نشاطها.

ومن بين كبار الخاسرين سهم نستله الذي بلغ أدنى مستوى له في عشرة أشهر، حيث انخفض 2.4 بالمئة بعد أن حققت شركة صناعة الأغذية السويسرية العملاقة نموا ذاتيا هو الأضعف منذ بدأت تسجيل ذلك المعيار في 1996.

وبحلول الساعة 0857 بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 1.28 بالمئة والمؤشر داكس الألماني 0.7 بالمئة والمؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 بالمئة.