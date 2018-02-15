الذهب يرتفع وسط إقبال على التحوط بسبب مخاوف التضخم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع الدولار وإقبال المستثمرين على المعدن النفيس كأداة تحوط من التضخم بعدما أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1354.34 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها صوب تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.

وبلغ المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 26 يناير كانون الثاني عند 1355.50 دولار للأوقية أمس الأربعاء وصعد نحو أربعة بالمئة منذ هبط لأدنى مستوى له في شهر في الأسبوع الماضي.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1356.8 دولار للأوقية اليوم.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات رئيسية، بنسبة 0.5 بالمئة إلى 88.660 بعدما بلغ في وقت سابق أدنى مستوياته في نحو أسبوعين عند 88.585.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.5 بالمئة في يناير كانون الثاني مع زيادة إنفاق الأسر على البنزين والإيجارات والرعاية الصحية وهو ما يزيد الضغط على الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول للحيلولة دون حدوث نمو تضخمي في الاقتصاد.

وتعزز مخاوف التضخم الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا من ارتفاع الأسعار. لكن توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة لمواجهة التضخم تقلل جاذبية المعدن كونه لا يدر فائدة.

وارتفع السعر الفوري للفضة 0.3 بالمئة إلى 16.92 دولار للأوقية بعدما بلغت أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع عند 16.94 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1011.47 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى له في أسبوع عند 1013.30 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 999.49 دولار للأوقية بعدما بلغ في وقت سابق 1003.90 دولار وهو أعلى مستوى له في نحو أسبوعين.