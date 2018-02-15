مؤسسة النقد توقع اتفاقا لتكنولوجيا سلسلة الكتل مع "ريبل" الأمريكية

وقعت مؤسسة النقد العربي السعودي اتفاقا مع ريبل الأمريكية لمساعدة البنوك في المملكة على تسوية المدفوعات باستخدام برنامج سلسلة الكتل في الوقت الذي بدأت فيه الجهات التنظيمية في الخليج استكشاف أشكال جديدة من التكنولوجيا المالية.

وقالت الشركة في بيان صدر مساء أمس الأربعاء إن البرنامج التجريبي هو الأول من نوعه الذي يدشنه بنك مركزي ويسمح للبنوك في المملكة باستخدام برنامج ريبل للتسوية الفورية للمدفوعات المرسلة إلى داخل وخارج البلاد.

وأضافت ريبل أن هذا سيسمح للبنوك السعودية بتنفيذ المعاملات الخارجية بطريقة أسرع وأقل تكلفة وأكثر شفافية مضيفة أن البنك المركزي سيقدم التدريب للبنوك السعودية المهتمة بالبرنامج.

عبرت معظم الجهات التنظيمية في الخليج بشكل مبدئي عن تشككها إزاء التكنولوجيا المالية وفي العام الماضي حذر البنك المركزي السعودي المواطنين من تداول عملة بتكوين لأنها خارج متناول جهات التنظيم المصرفي.

لكن البحرين، الحريصة على تعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي، تستكشف استخدام العملات الرقمية وفي الأشهر القليلة الماضية قامت الجهات التنظيمية في بعض أكبر الاقتصادات الخليجية بالأمر نفسه.

كان مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي قال لرويترز في ديسمبر كانون الأول إن البنك المركزي السعودي يعكف مع نظيره الإماراتي على إصدار عملة رقمية تكون مقبولة في التعاملات عبر الحدود بين البلدين.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قالت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي إنها قد تضع قواعد لبورصات تداول العملات الافتراضية.