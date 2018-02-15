تمويل شركات الوساطة للمستثمرين في الأسهم

- «التجارة»: ضبط 3 ملايين منتج مخالف خلال شهر
- قطاع النقل الجوي يحتاج إلى أكثر من 600 ألف طيار بحلول 2036
- 3 جهات عالمية للطاقة تناقش مستقبل الأسواق والسياسات الخاصة بالتغير المناخي
- ديمترييف يتوقع إتمام اتفاق استثمار «أرامكو» في «أوراسيا دريلينج»
- الأسهم السعودية تعاود الارتفاعات بوتيرة ضعيفة.. والسيولة دون 3 مليارات ريـال
- السوق الموازية تربح 6 نقاط .. وقيم التداول تقفز 305 %
- «وورلد أويل»: إنتاج «الصخري» الأمريكي يعرقل تعافي الأسعار
- برنت قرب 63 دولارا للبرميل
- العملة الإيرانية تتهاوى .. هبطت 26 % في 6 أشهر
- مبيعات التجزئة الأمريكية تسجل أكبر انخفاض في 11 شهرا
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
- السماح بالسيارات الكهربائية للاستخدامات الشخصية.. وشهادات مطابقة لـ 3 مركبات
- منيف: رفضت رئاسة «توثيق البطولات».. ولسنا في العصر الطباشيري
- منصة وطنية لتحصيل مخالفات الجهات الحكومية.. وربطها بـ «أبشر»
- 3 جهات حكومية لتدقيق فواتير «القيمة المضافة»
- «هيئة المقاولين»: نسبة الشركات المسجلة لا تتجاوز 0.5 %.. 670 شركة من أصل 140 ألفا
- نوفاك: من المتوقع أن يقترب متوسط سعر النفط من 60 دولارا للبرميل في 2018
- متوسط تعرفة الكهرباء للقطاع السكني
- آسيا لديها عدد من المليارديرات يفوق العدد الموجود في الولايات المتحدة
- ارتفاع الشراكة بين الشركات السعودية والألمانية 10 % في عام
- الدولار يهبط إلى أقل مستوى في 5 أشهر أمام الين
أضف تعليق