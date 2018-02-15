الأسهم السعودية تعاود الارتفاعات بوتيرة ضعيفة.. والسيولة دون 3 مليارات ريـال

عادت الأسهم السعودية للارتفاع لكن بوتيرة ضعيفة لتزيد قيمة المؤشر على الجلسة السابقة بسبع نقاط فقط، وأغلقت السوق عند 7419 نقطة. وشهدت الجلسة تراجعا في مدى التذبذب وانحسار نطاق تحرك السوق مع تراجع السيولة بنحو 17 في المائة لتقل عن ثلاثة مليارات ريال.

جاء الأداء الضعيف في ظل تباين اتجاه الأسهم حيث اتجه 95 سهما للارتفاع بينما تراجع 73 سهما واستقر 12 سهما. لا تزال السوق تترقب معطيات جديدة للتفاعل معها، فحتى الآن لم تعلن معظم الشركات عن نتائجها المالية التي تعد محركا أساسيا للمستثمرين في السوق.

من ناحية فنية العودة فوق 7500 نقطة سيكون لها أثر إيجابي في شهية المخاطرة ما سيدفع بمحافظ المضاربين للعودة إلى السوق مع تحسن أدائها فوق متوسط 21 يوما، بينما مستويات الدعم عند 7300 نقطة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7412 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، كانت أعلى نقطة عند 7435 رابحة 0.3 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7404 نقاط فاقدا 0.11 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7419 نقطة رابحا سبع نقاط بنسبة 0.10 في المائة. وتراجعت السيولة 17 في المائة بنحو 565 مليون ريال لتصل إلى 2.6 مليار ريال، بمعدل 32 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 23 في المائة بنحو 34 مليون سهم متداول لتصل إلى 116 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.22 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 13 في المائة إلى 81 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية واستقرار "الأدوية". وتصدر المتراجعة "الاتصالات" بنسبة 0.75 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 0.54 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.44 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 2.2 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.67 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة 773 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 22 في المائة بقيمة 591 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 15 في المائة بقيمة 402 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم المتراجعة "اتحاد اتصالات" بنسبة 6.8 في المائة ليغلق عند 14.88 ريال، يليه "ملاذ للتأمين" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 17.49 ريال، وحل ثالثا "عناية" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 17.34 ريال. وفي المقابل تصدر المرتفعة "صادرات" بالنسبة القصوى ليغلق عند 167.40 ريال، يليه "إكسترا" بنسبة 6.3 في المائة ليغلق عند 53.17 ريال، وحل ثالثا "أسمنت الشمالية" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 10.66 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 380 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 370 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، وحل ثالثا "اتحاد اتصالات" بنسبة 6 في المائة.

* وحدة التقارير الاقتصادية