السوق الموازية تربح 6 نقاط .. وقيم التداول تقفز 305 %

ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 3090 نقطة رابحة ست نقاط بنسبة 0.22 في المائة. وصعدت قيم التداول 305 في المائة بقيمة 2.7 مليون ريال لتصل إلى 3.6 مليون ريال، بمعدل سبعة ريالات للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 271 في المائة بنحو 130 ألف سهم لتصل إلى 178 ألف سهم، بمعدل تدوير 1 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 347 في المائة إلى 515 صفقة. وارتفعت أربعة أسهم مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "الكثيري" بنسبة 9 في المائة ليغلق عند 28.40 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 15.47 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 26.95 ريال. بينما تصدر المتراجعة "ثوب الأصيل" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 61.10 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنسبة 1.5 في المائة ليغلق عند 65 ريالا، وحل ثالثا "العمران" بنسبة 0.12 في المائة ليغلق عند 16.36 ريال.

وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 1.2 مليون ريال، يليه "الكثيري" بقيمة 475 ألف ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بقيمة 415 ألف ريال.