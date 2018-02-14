الصندوق الصناعي يمول "إنوكيم" بـ 900 مليون ريال لإنتاج رماد الصودا وكلوريد الكالسيوم

وقّع صندوق التنمية الصناعية السعودي "الصندوق الصناعي"، في الرياض اتفاق قرض بقيمة 900 مليون ريال مع شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية "إنوكيم"، بهدف إنشاء مجمع صناعي في مدينة رأس الخير الصناعية بالمنطقة الشرقية لإنتاج مادتي رماد الصودا وكلوريد الكالسيوم.

ويتضمن المجمع الصناعي الذي ستبنيه وتمتلكه وتشغله الشركة، ويتوقع تشغيله في مرحلته الأولى في العام 2020م ، مصنع لإنتاج مادة رماد الصودا (الخفيف والثقيل)، وآخر لإنتاج مادة كلوريد الكالسيوم بتركيز 77%، و94%، بطاقة إجمالية للمصنعين تقدر بـ 600 ألف طن سنوياً، ما يجعل المجمع الصناعي الأول من نوعه في المملكة ومنطقة الخليج العربي، والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعدّ الرئيس التنفيذي لشركة إنوكيم عبدالعزيز بن يحيى المؤيد، المشروع استراتيجي بامتياز لتوافقه مع أهداف واولويات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أنه يستقطب تقنية متقدمة لصناعة عالمية معتمداً في مواده الأولية على المحتوى المحلي بنسبة 100% من مصادر المملكة من الثروات المعدنية، دون الحاجه لاستيراد أي مواد أولية من الخارج، وسيسهم المجمع الصناعي في إمداد عمليات وصناعات حيوية في المملكة، كعمليات التنقيب عن النفط والغاز، وصناعة الزجاج، والمنظفات الصناعية، التي تستورد حالياً كامل احتياجها من المادتين من خارج المملكة.

وسيوفر المشروع ما يزيد عن 1500 وظيفة تستهدف في 75% منها الكفاءات الوطنية ضمن خطة تدريب وتأهيل وفق المعايير العالمية المتبعة في مثل هذه المشاريع، لافتاً إلى أن صندوق الاستثمارات العامة عبر شركة سنابل للاستثمار حصة يمتلك 30% من أسهم الشركة، ويمتلك عدد من المستثمرين السعوديين من القطاع الخاص حصة 70 % الباقية .

يذكر أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع خصصت أرض بمساحة 800 ألف متر مربع في مدينة رأس الخير الصناعية لإنشاء المجمع الصناعي، وهي مساحة تلبي كافة احتياجات المشروع الحالية والمستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار خطط زيادة الطاقة الإنتاجية في وقت لاحق، حيث ستسعى إنوكيم جاهدة لتلبية الطلب المتزايد على مادتي رماد الصودا وكلوريد الكالسيوم ليس في السوق السعودي وحسب، بل على المستوى الإقليمي، وأن شركة إنوكيم كانت قد تأسست في مارس من العام 2016م كشركة مساهمة مغلقة برأسمال قدره 800 مليون ريال سعودي تم جمعه عن طريق طرح خاص أدارته شركة الأهلي المالية، المستشار المالي للشركة.