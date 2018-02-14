هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تدعو إلى التصويت لمشاريع السعودية

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم العموم للمشاركة في التصويت لمشاريع السعودية عبر موقع الاتحاد الدولي للاتصالات (www.itu.int/net4/wsis/prizes/2018) وذلك لدعم المشاريع المقدمة من قبل عدد من الجهات في المملكة للمنافسة على جوائز الأمم المتحدة المعنية بمشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2018م والتي تتكون من 18 فرع سيُعلن عن الفائزين بها خلال أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات المقرر عقده خلال الفترة 19-23 مارس 2018م في مدينة جنيف بسويسرا.

وأوضحت الهيئة إن المملكة تنافس على نسخة جوائز عام 2018م بـ 21 مشروعاً ضمن 600 مشروع حول العالم قدمتها (14) جهة (وزارة الداخلية، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة التعليم ، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الحج والعمرة، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة السوق المالية، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، شركة تطوير للخدمات التعليمية). مضيفةً بأن حصد الجوائز يتم بناءً على عدة معايير محددة من قبل أمانة الجائزة، والتي منها عدد الأصوات التي يحصل عليها كل مشروع.

وقالت الهيئة إن هذه الجوائز تقدم في إطار منظومة الأمم المتحدة وبتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يعد وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ويتم فيها اختيار أفضل المشاريع التي طوعت الاتصالات وتقنية المعلومات لتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن المملكة منذ انطلاق الجائزة حصدت 7 جوائز و6 شهادات تميز في النسخ السابقة لجوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات.