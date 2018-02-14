"باتك" توقع مذكرة تفاهم مع "ثلاجات عبد الله أبار وأولاده" و"دار الأبار المحدودة" للاستحواذ على عقارات بقيمة 200 مليون ريال

أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية انه في يوم الثلاثاء وتاريخ 27جمادى الأولى 1439هـ الموافق 13 فبراير 2018م تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ثلاجات عبد الله أبار وأولاده وشركة دار الأبار المحدودة بهدف الاستحواذ على ما يلي

1.ملكية أصلين (2) عقاريين (مستودعات تخزين/ثلاجات) مملوكة من قبل شركة ثلاجات عبد الله أبار وأولاده في كل من جدة وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية (مسجلة بموجب صكوك متعددة).

2.ملكية أصل عقاري (أرض) مملوكة من قبل شركة ثلاجات عبد الله أبار وأولاده في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

3.منفعة ستة (6) أصول عقارية (مستودعات تخزين/ثلاجات) بموجب اتفاقيات إيجار المستأجر فيها هي شركة ثلاجات عبد الله أبار وأولاده في كل من تبوك ونجران وجيزان (أصلين عقاريين) والأحساء (أصلين عقاريين) في المملكة العربية السعودية.

4.منفعة خمسة (5) أصول عقارية (مستودعات تخزين/ثلاجات) بموجب اتفاقية إيجار منتهية بالتمليك المستأجر فيها هي شركة دار الأبار المحدودة وتقع الأصول عقارية في كل من جدة (أصلين عقاريين) وبريدة والرياض والدمام في المملكة العربية السعودية.

وتتضمن أهم بنود المذكرة على الآتي:

1.تنتهي فترة الحصرية بموجب المذكرة بتاريخ 30 يونيو 2018م أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين الأطراف.

2.تنتهي المذكرة بتاريخ توقيع الاتفاقيات النهائية للصفقة أو نهاية فترة الحصرية (أيها يحدث أولاً).

3.قيّمت الأصول العقارية محل المذكرة بشكل مبدئي بقيمة 200 مليون ريال سعودي علمًا بأن هذا التقييم غير نهائي وخاضع للتقييم النهائي ولأعمال الفحص المالي والقانوني النافي للجهالة.

4.تم الاتفاق مبدئياً على سداد مقابل الأصول العقارية من خلال إصدار الشركة لأسهم عادية (عن طريق زيادة رأسمال الشركة) بقيمة 80 مليون ريال سعودي وسداد مبلغ نقدي قدره 120 مليون ريال سعودي.

5.ستتخذ الشركة إجراءات الفحص المالي والقانوني النافي للجهالة قبل إتمام الصفقة.

6.من المستهدف إتمام الصفقة قبل تاريخ30 يونيو 2018م وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية للشركة على عملية الاستحواذ وزيادة رأس مال الشركة.

7.تؤكد الشركة بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في الصفقة، وسيتم الإعلان لاحقا عن أي تطورات جوهرية مستقبلية تتعلق بالصفقة.

علماً بأن الشركة قامت بتعيين شركة سويكورب SWICORP مستشارًا ماليًا للصفقة وجهاد أحمد تركستاني ومشاري عبدالعزيز العباد للاستشارات القانونية والمحاماة مستشارًا قانونيًا للصفقة وشركة برايس ووتر هاوس كوبرزPWCالمالية مستشار ماليا للصفقة وذلك للقيام بأعمال التقييم وأعمال الفحص.