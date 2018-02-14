المحكمة التجارية بالرياض تلزم أعضاء مجلس إدارة "صادرات" والإدارة التنفيذية السابقين بالرد على الدعوى

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 15-11-2017م بخصوص رفع دعوى قضائية ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين للشركة وإدارتها التنفيذية تود الشركة السعودية للصادرات الصناعية أن تعلن للسادة مساهمي الشركة أنه وردها إفادة من مكتب محامي الشركة يفيد بحضور الجلسة يوم الثلاثاء 27 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 13 فبراير 2018م لدى الدائرة الواحد والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض، بأن الدائرة القضائية رفضت الرد المقدم من وكيل المدعي عليهم (مجلس الإدارة السابق) ، وطلبت الدائرة منهم الرد على موضوع الدعوى بموضوعية وأعطيى مهلة للجلسة القادمة يوم الثلاثاء 25 جمادى الأخرة 1439هـ الموافق 13 مارس 2018م.

هذا وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية تحدث بهذا الخصوص.