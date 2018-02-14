«اتحاد عذيب» تقاضي «هيئة الاتصالات» لوقف قرار استعادة الترددات

قالت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو"، إنها تلقت خطابا من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس الأول، يفيد بمباشرتها إجراءات تسييل الضمان البنكي المقدم من الشركة والبالغة قيمته 50 مليون ريال لعدم التزام الشركة بسداد الدفعة الأولى للترددات التي تم طرحها في المزاد العلني لترددات النطاقين (700) و(1800) ميجا هيرتز، وذلك خلال 90 يوماً من تبليغها بذلك. وأوضحت الشركة في بيانها أمس على موقع "تداول"، أن هذا الإجراء إن تم فسيؤدي إلى ارتفاع خسائر الشركة إلى 366.7 مليون ريال، التي تشكل 58.21 في المائة من رأس المال حسب الميزانية غير المراجعة في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2017.

ونوهت الشركة إلى أنها تقدمت إلى المحكمة الإدارية بالرياض في 09/04/1439هـ بدعوى تطلب فيها إلغاء قرار هيئة الاتصالات رقم (38/هـ ت) وتاريخ 05/01/1439هـ القاضي باستعادة الترددات، مشيرة إلى أنه حدد للدعوى موعد للنظر في 12 آذار (مارس) 2018.

وأضافت أن الدعوى تضمنت طلباً عاجلاً بوقف تنفيذ قرار هيئة الاتصالات المشار إليه حتى يتم الفصل في الدعوى الموضوعية، وحدد له موعد أمام محكمة الاستئناف الإدارية في 03/06/1439هـ للنظر في قرار الدائرة الثالثة برفض الطلب العاجل. وأشارت إلى أنها ستقوم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للمحافظة على مصلحة الشركة ومساهميها، وستعلن أي تطورات بهذا الشأن في حينه. وكانت "عذيب للاتصالات" قد أعلنت الأحد الماضي أنها قلصت خسائرها في الربع الثالث من العام المالي للشركة 41 في المائة إلى نحو 33 مليون ريال. كما قلصت خسائرها في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي للشركة 92.6 في المائة إلى 7.3 مليون ريال. وأرجعت الشركة سبب انخفاض خسائرها الفصلية إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى 13 مليون ريال نتيجة للدعم التسويقي وكذلك انخفاض المصروفات التشغيلية بنحو 20.7 مليون ريال.