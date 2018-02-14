السوق الموازية تقفز 3 %.. والسيولة دون مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي لتربح 3 في المائة وتغلق عند 3083 نقطة رابحة 90 نقطة. وتراجعت قيم التداول 58 في المائة بنحو 1.2 مليون ريال لتصل إلى 899 ألف ريال، بمعدل 7.8 ألف ريال للصفقة. كما انخفضت الأسهم المتداولة 66 في المائة بنحو 95 ألف سهم لتصل إلى 48 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.29 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 62 في المائة إلى 115 صفقة. وارتفعت أربعة أسهم مقابل تراجع سهمين واستقرار البقية.

وتصدر المرتفعة "ثوب الأصيل" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 62.90 ريال، يليه "العمران" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 16.38 ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بنسبة 3.1 في المائة ليغلق عند 69.10 ريال.

بينما تصدر المتراجعة "بحر العرب" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 12.34 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 12 ريالا. وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 277 ألف ريال، يليه "ثوب الأصيل" بقيمة 236 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 133 ألف ريال.