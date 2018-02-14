الأسهم السعودية تحافظ على مستوى 7400 نقطة رغم ضغوط القطاعات القيادية

عادت الأسهم السعودية للتراجع لتفقد 13 نقطة بنسبة 0.18 في المائة وتغلق عند 7412 نقطة. حافظت السوق على مستويات 7400 نقطة رغم ضغوط القطاعات القيادية وعلى رأسها المصارف والمواد الأساسية على المؤشر، في أداء مغاير للجلسة السابقة التي كانت داعمة للسوق، وذلك يشير إلى تفضيل السوق الأرباح الرأسمالية، رغم تمتع السوق بعوامل أساسية داعمة للربحية، إلا أن تأخر الإفصاح عن النتائج المالية يبدو أنه كان له أثر في تحفظ بعض المتعاملين من المشاركة في السوق وذلك انعكس على السيولة المنخفضة. العوامل الخارجية لم تكن داعمة للسوق المحلية حيث تراجعت أسعار النفط. السوق تواجه مقاومة في جلسة اليوم عند 7458 نقطة والإغلاق أعلى منها سيحسن أداء المؤشر بينما الدعم 7310 نقاط والتداول دونها سيمدد موجة التراجع حتى مستويات 7200 - 7230 نقطة.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 7425 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض وكانت أعلى نقطة عند 7452 رابحة 0.36 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7395 نقطة فاقد 0.4 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7412 نقطة فاقدا 13 نقطة بنسبة 0.18 في المائة. وارتفعت السيولة 3 في المائة بنحو 106 ملايين ريال لتصل إلى 3.2 مليار ريال، بمعدل 34 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو 3.9 مليون سهم لتصل إلى 150 مليون سهم متداول بمعدل تدوير 0.3 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 5.1 ألف صفقة بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 94 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية واستقرار "الأدوية". وتصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 3.6 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.7 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 1.3 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "التأمين" بنسبة 1.4 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 0.7 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.4 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة 879 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 25 في المائة بقيمة 808 ملايين ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 13 في المائة بقيمة 410 ملايين ريال.

أداء الأسهم



تصدر الأسهم المتراجعة "ملاذ للتأمين" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 18.31 ريال، يليه "عذيب للاتصالات" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 5.80 ريال، وحل ثالثا "التعاونية" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 74.98 ريال. وفي المقابل تصدر المرتفعة "مبكو" بنسبة 6.7 في المائة ليغلق عند 23.52 ريال، يليه "تكافل الراجحي" بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 77.61 ريال، وحل ثالثا "سايكو" بنسبة 4.1 في المائة ليغلق عند 20.16 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بنسبة 14 في المائة بقيمة 441 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 415 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 8 في المائة بقيمة 265 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية